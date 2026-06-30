Kritik veriler güvende

Yeni sistem sayesinde e-posta trafiği, internet erişimleri, dosya transferleri ve kurum bilgisayarları üzerinden gerçekleşen tüm veri hareketleri 7 gün 24 saat izleniyor. Bakanlığın tanımladığı güvenlik politikaları doğrultusunda, hassas veri içeren paylaşımlar anında tespit ediliyor. Gerekli durumlarda ilgili işlemler engellenebiliyor, risk barındıran veri karantinaya alınabiliyor ve yapılan tüm bu işlemler sistem tarafından güvenli bir şekilde kayıt altına alınıyor. Veri Kaybı Önleme sistemleri ile KVKK ve ilgili mevzuatlara tam uyum sağlanarak kişisel ve kurumsal verilerin güvenliği güçlendirildi. Olası veri sızıntılarının önüne geçilirken, entegre raporlama ve loglama mekanizmaları sayesinde güvenlik olayları düzenli olarak izleniyor ve sistem sürekli geliştiriliyor. Bakanlık ayrıca 5G ve sonrası teknolojilerin getirdiği dinamik tehditlere karşı yalnızca koruyucu önlemlerle yetinmeyip, sistem dayanıklılığını da aktif olarak ölçüyor. Bu kapsamda güvenlik kontrolleri Picus Security platformu üzerinden düzenli olarak test edilerek tespit edilen açıklar hızla gideriliyor.