Küçükçekmece'de apartmanın önünde bekleyenlere ateş açıp kaçtılar

Otomobille sokağa giren şüpheliler, apartman önünde bekleyen 2 arkadaşa henüz bilinmeyen bir nedenle silahla peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. İki arkadaş silahlı saldırıdan kaçmak isterken kurşunlardan biri Ahmet Karadağ'ı (19) bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Karadağ'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sokağı emniyet şeridiyle kapatarak incelemelerde bulunan polis ekipleri olay yerinde 5 adet boş kovan buldu. Sokak ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.