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Küçükçekmece'de apartmanın önünde bekleyenlere ateş açıp kaçtılar

Küçükçekmece'de apartmanın önünde bekleyenlere ateş açıp kaçtılar

16:2627/05/2025, Salı
DHA
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Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.
Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.

Küçükçekmece'de apartmanın önünde bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler otomobille kaçtı. Bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobille sokağa giren şüpheliler, apartman önünde bekleyen 2 arkadaşa henüz bilinmeyen bir nedenle silahla peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. İki arkadaş silahlı saldırıdan kaçmak isterken kurşunlardan biri Ahmet Karadağ'ı (19) bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Karadağ'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sokağı emniyet şeridiyle kapatarak incelemelerde bulunan polis ekipleri olay yerinde 5 adet boş kovan buldu. Sokak ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.


'BANA DOĞRU KOŞAN İKİ KİŞİ GÖRDÜM'

Yaralı Ahmet Karadağ'a yardım eden Ramazan Tokşak, "Silah seslerini duyduk. Koştuğumuzda zaten araç kaçmıştı. Bana doğru koşan iki kişi gördüm, zaten birisi merdivenlerin oraya düşmüştü. Bacağından vurulmuş. İlk müdahaleyi ben yaptım. Bezle sardım ama sonra ambulans geldi" dedi.



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