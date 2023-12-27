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Küçükçekmece'de galericilik yapan Sertaç Çelikli'nin öldürülmesiyle ilgili dört şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'de galericilik yapan Sertaç Çelikli'nin öldürülmesiyle ilgili dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamından 5 milyon lira haraç almaya çalıştıkları iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

09:50 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:12 - 27/12/2023 Çarşamba
DHA
üçükçekmece'de galericilik yapan Sertaç Çelikli'nin öldürülmesiyle ilgili dört şüpheli gözaltına alındı
üçükçekmece'de galericilik yapan Sertaç Çelikli'nin öldürülmesiyle ilgili dört şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de bir çocuk babası galerici Sertaç Çelikli'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamından 5 milyon lira haraç almaya çalıştıkları iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 19.40 sıralarında meydana gelen olayda galericilik yapan Sertaç Çelikli , uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından başlatılan soruşturmada, ölen kişinin otomobilini park ettiği sırada, 18-20 yaşlarında yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırıyı düzenlediği belirlendi. Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, bir arka sokakta kendisini bekleyen motosikletli bir kişinin yardımıyla uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kaçtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yapılan soruşturmada, bir süre önce Sertaç Çelikli'nin işlettiği galeriye gelen 6 kişinin "Sana 5 milyon lira ceza kestik" diyerek para istedikleri belirlendi. Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın tetikçisi olduğu belirlenen firari durumdaki şüphelinin evinde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek ile 61 mermi ele geçirildiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çanakkale'de suç çetesine operasyon: 10 tutuklama
Çanakkale'de suç çetesine operasyon: 10 tutuklama

Çanakkale merkez ve 3 ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen bir suç çetesine yönelik düzenlenen 'Hijyen' operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden, 10'u tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 4 Aralık'ta kentte, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma', 'tefecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Biga, Çan, Ezine ilçelerindeki toplam 21 adrese eş zamanlı olarak 'Hijyen' adı verilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda fişek, delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı kişiler adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatlarına el geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K.Ö., C.Ö., İ.T., M.D., S.D., A.A., F.C., M.İ., S.Ç. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkili, 11 şüphelinin taşınır, taşınmaz mal varlığı ve banka hesaplarına, 5 şüpheliye ait 8 şirketin ise hesaplarına el konulması talebinin ise mahkeme tarafından değerlendirildiği bildirildi.


#İstanbul
#Tutuklama
#Küçükçekmece
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