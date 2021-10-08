​Kule nöbeti bitiyor

Sistem sahada kamufle edilebilecek. Bir kaya şeklinde olabileceği gibi, akla gelen her tür kamuflaja da açık.

TSK ileri teknoloji insansız sistemlerle donatılıyor. Samsun Yurt Savunma, Unidef ve Unirobotics, konteynırlaştırılmış silah sistemi geliştirdi. Sistem radarı ve elektro optik sistemleriyle gözleyecek, dost-düşman ayrımı yaparak 40 km uzaktan kontrol edilen silah sistemiyle hedefi 3 saniyede imha edecek. Saha testleri süren ve bu yıl içinde bir ileri üs bölgesinde konuşlandırılmaya hazırlanılan sistem, MÜSİAD Ankara’nın düzenlediği 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde sergilendi.

İSTENEN YERE KURULACAK

Unidef Genel Müdürü Ragıp Cem Kurter, sistemi Yeni Şafak’a anlattı. Amacın insansız bir çözüm ortaya koymak olduğunu belirten Kurter şunları kaydetti: “Askeri nöbete yollamak yerine bu sistemleri bu tesislerin etrafına veya sınır hattına yerleştirip, uzaktan, insan olmadan, çeşitli iletişim vasıtalarıyla kontrol etmeye yönelik bir çözüm bu. Siz bunu bir dağın zirvesine, petrol rafinerisi çevresine, üs bölgesine, askeri havalimanı veya bir limanın çevresine konumlandırabilirsiniz.”

40 KM’DEN KONTROL İMKANI

“Sistemin üzerinde sensör paketlerimiz var. Radarımız, elektro optik sistemlerimiz, iletişim araçlarımız var. İnsan vücudunun yetersiz kaldığı noktada sensörler vasıtasıyla çok uzak mesafeden hareketi tespit edip bunun bir tehdit olup olmadığını anında tespit ediyorsunuz. Üzerine öldürücü olmayan, az öldürücü veya öldürücü sistemler entegre ederek tehdidin özelliğine göre sonuçlar ortaya koyabiliyorsunuz. Sistem 40 km’ye kadar uzaklıktan kontrol edilebiliyor.”

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Bu yıl kullanılacak