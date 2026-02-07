6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Osmaniye’de anma programı ve toplu açılış töreni düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı'nda “Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak” temasıyla düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alanı dolduran Osmaniyelilere seslendi. Sözlerine, asrın felaketinde ebediyete irtihal eden 53 bin 697 vatandaşın her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, “Acımız tabii ki fazla, yaşayacağız, yasımızı tabii ki tutacağız ama geleceğe bakmayı, yola devam etmeyi asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olduk ve olacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa hepsine sıkı sıkıya sarılacak, bunlara sahip çıkacağız” diye konuştu.

Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Devlet olarak, depremin ilk anından itibaren dakikalar içerisinde harekete geçtik. Hamdolsun sonunda devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.”

CHP SİYASİ RANT HESABINA DÜŞTÜ

“Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Millet ve memleket hayrına ne kadar proje, eser, hizmet ve yatırım varsa hepsine çamur atmayı vazife sayan bu hazımsızlar, depremzedelerimizin acılarını menfaate çevirmeye, duygularını istismar etmeye çalıştı. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Çıktılar, hep bir ağızdan koro halinde 'Devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Arama kurtarma faaliyetleri, yardım çalışmaları, oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar, bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada. Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı.”

VARSA BİR ESERİN ÇIK MİLLETE ANLAT

“Bunların toksik siyasetine teslim olmadık. 'Allah'ın izniyle biz bu işin altından kalkarız’ dedik ve hemen işe koyulduk. Sadece 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. İşte rakamlar ortada: Bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.

Anma yıl dönümleri, siyasi polemik yapma, birilerine laf yetiştirme günleri değildir. Bugünler hem acımızı paylaşma hem kayıplarımızı özlemle yad etme hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 4 gündür akla, vicdana, ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Varsa bir eserin, icraatın, projen, çıkar millete anlatırsın. Ama eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın, ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın. Madem bir ucundan tutmuyorsun bari hizmet edene engel olma. Madem Türkiye'ye hiçbir faydan yok, bari faydası olana engel çıkarma. 3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız, bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Siz inkar etseniz de milletim ne yaptığımızı çok iyi biliyor. İşte, eserler ortada, konutlar ortada. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz.”







