Gündem Külliyeye gittiği iddia edilen CHPli Muharrem İnceden açıklama Utanmıyor musunuz beni savunmamaya
POLİTİKA

Külliye'ye gittiği iddia edilen CHP'li Muharrem İnce'den açıklama: Utanmıyor musunuz beni savunmamaya

CHP eski Yalova Milletvekili ve CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştüğü” iddiaları sonrası yaşananlarla ilgili CHP’li yöneticilerin İnce pay çıkarmaya çalışıyor eleştirilerine “Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum cevabını verdi.


CHP içinde bu olaylarla ilgili bir çete olduğunun altını çizen İnce, "CHP Sözcüsü çıkıp açıklama yapmalı bir şey bekliyorum. Utanmıyor musunuz beni savunmamaya" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP eski Yalova Milletvekili ve CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştüğü” iddiaları sonrası yaşananlara ilişkin Habertürk TV’ye açıklamalar yaptı. CHP’li yöneticilerin İnce pay çıkarmaya çalışıyor eleştirilerine “Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum cevabını verdi. İnce'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Partinin sözcüsüne sesleniyorum bana masal anlatma çık Muharrem İnce böyle bir şey yapmaz, diğer arkadaşlarımız da yapmaz de.

Bu çete her işte var bunlar. Ama merak etmeyin bugün bana bu iftirayı attılar yakında Kılıçdaroğlu'na atarlarsa şaşırmam.

Utanmıyor musunuz beni savunmamaya

Delegeler meselesi değil. Kurultayda sadece delegeler olmuyor. Neden kurultay diyorum siyasette hesaplaşacaksın. Beş gündür bir yalan var. Birincisi Türkiye'de buna inanan yok. Gazeteci yalan, haber yalan, plaka yalan hepsi yalan. CHP Sözcüsü çıkıp açıklama yapmalı bir şey bekliyorum. Ben ne yaptım bu partiye 40 yılımı verdim. Cebimdeki paramı paylaştım.

Utanmıyor musunuz beni savunmamaya.

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Kandırmışlar genel başkanı

Haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Olmayan bir görüşmeyi tezgahladılar. Başka birisi de görüşmedi. Bu bir masal. Ben sayın genel başkanına şunu anlatmaya çalıştım ama herhalde tam anlamadı. Burada hedef benim. Ama bu menfaat grubu bunu bugün bana yapan yarın kendisine yapar. Genel başkan bunu biliyorum diyorsa kandırmışlar genel başkanı.

Cumhurbaşkanlığı kampanyası döneminde otobüse binmek için torpil yapanlar şimdi altımı kazamaya çalışıyor.

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