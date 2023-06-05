Kumpasçı müdüre 5 yıl hapis isteniyor

7 Aralık 2021’de soruşturmayı yürüten müfettişlerden Mehmet Ali Özkaya’nın bakanlığın tahsis ettiği resmi e-posta adresinden Semra E. isimli bir başka müfettişe, okul müdürü Metin B.’nin suçu olmadığı halde ceza alması için çaba gösterildiği yönünde mail atılmıştı.

Metin B., Özkaya’nın kendisine kumpas kurduğu iddiasıyla hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de CİMER’e şikayette bulundu. Soruşturma sonucu Metin B.’nin casus yazılımla Özkaya’nın Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm işlemlerinin yapıldığı MEBBİS şifresini ele geçirdiği, e-postayı da bakanlığın tahsis ettiği resmi adresten attığı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin B. hakkında “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.