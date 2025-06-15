Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi

Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi

17:3615/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bakan Yumklı Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin kurban kesildiğini açıkladı.
Bakan Yumklı Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin kurban kesildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi ve toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldığı bir televizyon kanalında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.


Türkiye'nin, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 içinde bulunduğunu bildiren Yumaklı, 2024 yılı sonunda 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit ürün satılarak, 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildiğini anımsattı. Ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim yeterlilik konusunda sorunumuz yok. Sınırlarımız kapansa bile kendi kendimize yeterliliğimiz konusunda sıkıntımız yok. Hayvansal üretime gelirsek, süt üretiminde dünyada 10'uncuyuz. Kırmızı et üretiminde büyükbaşta 9'uncu, küçükbaşta 5'inciyiz. Beyaz et üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da birinciyiz. Yumurtada dünyada 10'uncu ve Avrupa'da birinciyiz. Nedense bir kesimin, halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne ve kabiliyetine inançsızlığı var. 'Yok canım bizde tarım bitti' diyor bazıları. Tarım bittiyse, bu rakamlar ne o zaman? Bu rakamları da biz açıklamıyoruz. Uluslararası, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) açıkladığı rakamlar var. Uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in farklı kuruluşları var."

'Kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadı'

Yumaklı, 2002'de ülkenin toplam ihracatının 30 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatarak, bugün bu rakamı sadece tarım kesiminin kaydettiğini aktardı.
Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığına da dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu yıl, geçtiğimiz yıl kesilen kurbanların yüzde 50 daha fazlası kadar kurban arzı sağladık. Bütün üreticilerimiz, buna odaklandı. Eğer bu yıl kesilemeyen, elde kalan kurbanlık olursa, 'Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız' dedik. Ne üretici, ne de tüketici açısından hem bulunurluluk, hem de fiyat bağlamında bir sorun yaşanmadı. Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu."



#hayvan
#kurban bayramı
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS zor muydu kolay mıydı? 2025 LGS sınavı uzman yorumları