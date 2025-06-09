Kurban yardımında kültürel hassasiyet

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü, yurt dışında kurban faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşları için bir el kitabı hazırladı. 63 ülkeye dair özel uyarı ve yönergeler içeren kitap, Türk STK'lara rehberlik ediyor. El kitabında öne çıkan hassasiyet tedbirlerinden bazıları şöyle:

İNANÇ VE KÜLTÜRLERE SAYGILI OLUNMALI

Arjantin'de et dağıtımı yapılacak bölgelerdeki insanların inanç ve kültürlerine saygılı bir iletişim dili kullanılmalı, kamuya açık alanlarda et kesimi yasak olduğu için kurbanlık bu hassasiyet gözetilerek yapılmalı.

DİĞER DİNLER DE UNUTULMASIN

Burkino Faso'da iç gerginlik nedeniyle kurban kesim ve dağıtımında dini/etnik ayrım yapılmaması, resmi izinlerin yanı sıra yerel liderlerle iş birliği yapılması önerildi. Terör tehdidi altındaki kuzey, doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinden uzak durulması tavsiye edildi.

KADINLARI İZDİHAMA SOKMAYIN

Cibuti'de siyasi ve sosyal hayatta klanlar arası hassas dengenin gözetilmesi, dağıtımların belirli etnik gruplarda yoğunlaşması algı yaratabileceğine işaret edildi. Kurbanın Şafii mezhebine uygun kesilmesi, hayvanın sağlıklı ve uygun yaşta olması, dağıtımda izdihamdan özellikle kadınlar ve yaşlıların korunması önerildi.

FİLİSTİN İÇİN AYRI BAŞLIK

Kitapçıkta Filistin için ayrı bir başlık açıldı. Doğu Kudüs'te kurban kesiminin, İsrail’in engelleyici tutumundan ötürü mümkün olmadığı ifade edilerek, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'da ise kesim ve dağıtım işlemlerine başlanmadan önce, başta İsrail makamları olmak üzere ilgili tüm taraflarla koordinasyon sağlanmasının önem taşıdığı ifade edildi. Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yardım ulaştırılabilmesi için ise, bölgede uzun süreli bir ateşkesin sağlanması ve mevcut İsrail ablukasının kaldırılması yahut hafifletilmesi gerektiğine dikkat çekildi.











