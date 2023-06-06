Kurbanlık satışları başladı: Hisseli büyükbaş satışlara ilgi arttı

“Fiyatlar şu anda gayet güzel. Bu sene fiyatlar arttı ancak müşteriler yine de kurbanlık alıyor. Şu anda ortalama 1 büyükbaş 85 bin ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bayrama 20 günden fazla olmasına rağmen ben ellerimdeki malı bitirdim sayılır. İnsanlar 1 küçükbaş almaktansa 7 kişi büyükbaş kurban alıp daha fazla et evine götürüyor”