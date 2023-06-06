Kurbanlık satışları başladı: Hisseli büyükbaş satışlara ilgi arttı

Vatandaşlar bu yıl hisseli büyükbaşa ilgi gösteriyor.
Kurban Bayramı öncesinde Adana’da besiciler tarafından yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların satışı başladı. Adana Kasaplar Odası Başkanlığı, canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan kilogram fiyatların 13 Haziran tarihinde resmi kurumlarda toplanıp belirleneceğini açıkladı.
Ancak ortalama olarak küçükbaş fiyatlarının 7-8 bin lirayı bulması nedeniyle bu sene Adana’da vatandaşların 7’şer kişi toplanarak büyükbaş kurban aldığı ve yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
“Vatandaşlar fiyatları beklesin”
“Kaçak kurban eti kıymasına 65 bin lira ceza”
Kurban Bayramı’nda kaçak kurban eti kıyması çekiminin de önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yağmur, “Bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nda kıyma makinelerini toplama yetkisi olacak. Zabıta müdürlüğü ekipleri sahada olacak. Bizler de gerektiği takdirde sahada olacağız. Kaçak kurban eti kıyması çekenlere bu sene 65 bin lira ceza kesilecek ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikayette bulunulacak. Ruhsatı olmayanlara ve işinin ehli olmayanlara göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.
“7 kişi büyükbaş kurban alıp daha fazla et evine götürüyor”
Öte yandan besici Yanitoz, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları gerektiğini ve kurbanlık hayvanın cildinde yara, bere olmaması, parlak ve salyasız olması gerektiğini belirtti.