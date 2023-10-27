Kurtulmuş: 2024 Yılı Bütçe Teklifi 9 milyar 536 milyon 586 bin Türk Lirası olarak Komisyona sunuldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nda Yeni Anayasa Konferansı'na katıldı. Konferansta yaptığı açıklamalarda Kurtulmuş, ''Dün, evvelsi gün BM Genel Kurulunda 'Ateşkes sağlansın' dendiği zaman, bir ülkenin eli havaya kalktı. Yani, ‘Katliama evet’ manasında kalktı. Filistin’deki katliamı durduramıyorsun, insanlık suçunu, vahşeti durduramıyorsun çünkü İsrail’in BM’deki dayısı veto ediyor. Allah aşkına böylesine bir sistem barışı nasıl sağlayacak?'' ifadelerini kullandı.