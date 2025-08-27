Kurtulmuş: Amacımız devlet politikasını millet politikasına dönüştürmek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün ki toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, "Bu komisyon siyasi partilerin güç meselesinin ortaya konduğu bir komisyon değildir. Bir kez daha net şekilde söylemek istiyorum: Mesele bir yasa çıkartmak olsaydı zaten iktidar cenahın buna sayısı yeter, istediği yasayı bir 2 saatte meclis genel kuruluna çıkarırdı" dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi için, "Bu konu bir devlet politikası mıdır değil midir endişesini sürdürülmesinin asla doğru bulmam. Bu konu en başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin bütün birimlerinin benimsediği iş olarak milli bir sorumluluk olarak kabul ettiği bir süreçtir" dedi. Terörsüz Türkiye hedefini bir 'devlet politikası' olarak tanımlayan Numan Kurtulmuş, "Bizim işimiz kaç tane silahı nereye bırakıldığını ölçmek değil bizim işimiz devlet politikası olan bu konuyu millet politikası haline getirmek ve bunun takipçisi olmaktır" dedi.

İNSANLAR EVLATLARI İÇİN AĞLAMASIN

Kurtulmuş, komisyon bu görevini fevkalade şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, "Siyasi fikirlerimiz ne kadar uzak olsa da bu masadaki 51 kişinin hepsi artık bu sorunun çözülmesi, bu memlekette bir daha insanların evlatları için ağlamaması için bir daha terör konusunun gündemden kalkması için niyetli olarak oturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş şunları kaydetti:

SÜRECİ MİLLET ADINA TAKİP EDİYORUZ

"Bizim temel meselemiz devlet politikası olarak başlatılmış bu sürece millet adına takip etmek ve sonuçlandırmaktır. Aldığımız mesafe evet zaman zaman lüzumsuz tartışmalar yapıyor gibi görünebilir ama asla öyle değil. Burada tekraren karşılıklı görüşler gündeme getirilse de burası bir Genel Kurul çalışmasına asla dönüştürülmedi herkes sözüne dikkat ediyor. Çözme niyeti ortadadır bunu mutlaka gerçekleştirmek için üzerimize düşen sorumlulugu yerine getireceğiz bu süre içerisinde tekraren söylüyorum ilk konuşmamda da ifade etmiştim. İsteyenler olduğu gibi bu işin olmamasını isteyenler de var ama değerli arkadaşlar en büyük artımız bu masanın etrafında bunun siyasal bir düzlemde ele alınıyor olması. Devlet bu meseleyi isterse kamu bürokrasisi vasıtasıyla yürütebilir sürdürebilir ama bunun üstüne mutlaka toplumsal rızanın sağlanabilmesi için farklı kesimlerin mutlaka dinlenmesi sabırla burada dinlenmesi lazım."

