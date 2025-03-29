Kurultay kararından haberi yoktu

İBB operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin aldığı olağanüstü kurultay kararından haberdar olmadığı iddia edildi. CHP’de yargıya taşınan şaibeli kurultay nedeniyle kayyum riskini ortadan kaldırmak için sürpriz bir şekilde 6 Nisan tarihi için olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

İmamoğlu’na yakın kaynaklar, emniyet ve savcılık sorguları sürürken yaşanan bu gelişmeden İmamoğlu’nun bilgisi olmadığını savundu. İmamoğlu’nun yakın çevresi kurultay kararını desteklediklerini vurgularken, Özel’in PM’de İmamoğlu’na yakın kadroya dokunmaya-cağından emin. İmamoğlu ekibi, PM ve TBMM Grubu’ndan oy birliği ile geçen Cumhurbaşkanlığı adaylığının parti içinde 6 Nisan kurultayı ile kesinleşeceğine inanıyor.