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ANKARA

Kurulum hızlanabilir

S-400 parçalarını taşıyan 13 ve 14. uçaklar da dün Ankara’daki Mürted Üssü’ne indi. Cumhurbaş- kanı Erdoğan, S-400’lerin Nisan 2020’de devrede olacağını açıklamıştı. Ancak olası tehditlere karşı sürecin hızlanabileceği belirtiliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
S-400 sevkiyatının 6. gününde 14. uçak Mürted Üssü’ne indi.
S-400 sevkiyatının 6. gününde 14. uçak Mürted Üssü’ne indi.

S-400 uzun menzilli bölge hava-füze savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında dün 13 ve 14. uçaklar da Ankara'daki Mürted Üssü'ne indi. İlk grup taşıma işlemlerinin yaklaşık bir hafta daha sürmesi, ardından ikinci grup sevkiyatın başlaması bekleniyor. S-400 intikalleri sürerken buna eşzamanlı olarak Rus devlet silah şirketi Rosoboronexport yetkilileri de sistemin kurulumu ve eğitim faaliyetlerine katılıyor. Demonte olarak Türkiye'ye getirilen S-400'ün stratejik bir silah olarak öne çıkması yanında Türk savunma sistemlerine yabancı bir ürün oluşu kurulumu konusunda hassasiyet gerektiriyor. Nakliye, personel eğitimi, kurulum, Türk savunma sistemine uyumlandırma, dost-düşman tanıma yazılımının yerlileştirilmesi ve entegrasyonu, radar frekans sistemlerinin bölgemize yönelik yeniden tanımlanması gibi çok detaylı bir prosedürün ardından S-400'ler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanıyla Nisan 2020'de devrede olacak. Ancak olası tehdit algılamalarına göre bu süreç daha da hızlanabilir.

ABD İLE BÜYÜK BELİRSİZLİK

S-400'den önce Patriot talebine ret cevabı verilen Türkiye'ye adil davranılmadığını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin içinde bulunduğu karmaşık durumu çözmeye çalıştığını kaydetti. Pentagon'un yapmayı planladığı ve Ankara ile ipleri daha da germesi muhtemel açıklamayı iptal ettiren Trump, ABD basınına göre, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara da karşı çıkıyor. S-400'lerin F-35'lere tehdit olup olmadığını tespite yönelik Türkiye'nin ABD'ye önerdiği heyet konusu ise belirsizliğini koruyor. Washington'dan gelecek heyetin ziyareti henüz takvime bağlanmış değil. Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile muhatabı Mark Esper görüşmesinde karara bağlanmış ziyaretin önümüzdeki haftaya sarkabileceğini belirtiyor.

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