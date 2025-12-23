Kuşadası'nda ölü yunus sahile vurdu

Güzelçamlı Sahili'nde ölü yunus olduğu ihbarı üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gitti.

Yapılan kontrollerde 138 santimetre uzunluğundaki yunusun gözünde ve alt çenesinde delikler görüldü.

Hayvanın delphinus delphis türü olduğunu belirten Sürücü, gözündeki tahribatın martılar tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Yunustan aldıkları doku örneklerini Türk Deniz Araştırmaları Vakfına göndereceklerini aktaran Sürücü, yunusun hedef dışı av olarak ağlara yakalandığını ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğulduğunu düşündüklerini ifade etti.