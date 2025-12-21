Muğla'da kıyıya vuran ölü balıklar tedirginliğe yol açtı

Muğla’nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde sahile vuran çok sayıda ölü balık, bölgede tedirginliğe neden oldu.

Burgaz mevkiinde yaşanan olayda mercan balığı başta olmak üzere farklı türlerde balıkların ölü halde kıyıya vurduğu görüldü. Burgaz mevkiinde sahil şeridi boyunca çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara sahilde bulunan vatandaşları şaşırttı. Sahil boyunca uzanan balık ölümlerinin özellikle belirli bir kesimde yoğunlaştığı gözlendi. Ölü balıklar arasında mercan balıklarının ağırlıkta olduğu, bunun yanı sıra farklı tür ve boyutlarda balıkların da kıyıya vurduğu görüldü. Sahildeki görüntü çevrede endişeye yol açarken, balık ölümlerinin nedenine ilişkin yetkili kurumların inceleme yapması bekleniyor.