Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla'da kıyıya vuran ölü balıklar tedirginliğe yol açtı

Muğla'da kıyıya vuran ölü balıklar tedirginliğe yol açtı

19:3221/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Balık ölümlerinin nedenine ilişkin yetkili kurumların inceleme yapması bekleniyor.
Balık ölümlerinin nedenine ilişkin yetkili kurumların inceleme yapması bekleniyor.

Muğla’nın Datça ilçesinde Burgaz mevkiinde sabah saatlerinde sahile vuran çok sayıda ölü balık, bölgede tedirginliğe yol açtı. Mercan balıkları başta olmak üzere farklı tür ve boyutlardaki balıkların belirli bir kesimde yoğun şekilde kıyıya vurması, sahildeki vatandaşları şaşırttı.

Muğla’nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde sahile vuran çok sayıda ölü balık, bölgede tedirginliğe neden oldu.

Burgaz mevkiinde yaşanan olayda mercan balığı başta olmak üzere farklı türlerde balıkların ölü halde kıyıya vurduğu görüldü. Burgaz mevkiinde sahil şeridi boyunca çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara sahilde bulunan vatandaşları şaşırttı. Sahil boyunca uzanan balık ölümlerinin özellikle belirli bir kesimde yoğunlaştığı gözlendi. Ölü balıklar arasında mercan balıklarının ağırlıkta olduğu, bunun yanı sıra farklı tür ve boyutlarda balıkların da kıyıya vurduğu görüldü. Sahildeki görüntü çevrede endişeye yol açarken, balık ölümlerinin nedenine ilişkin yetkili kurumların inceleme yapması bekleniyor.


#Muğla
#Datça
#balık
#ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı: YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi