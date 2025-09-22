Kuşadası’nda ‘Sumud Filosu’na’ destek

Kuşadası

Filistin Platformu, Filistin’e yardım götüren küresel Sumud filosuna destek olmak amacıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar ellerinde, ‘Filistin yalnız değildir’, ‘Soykırım bitsin’ ve ‘Nefes almak yetmiyor yaşamak için’ yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı. Kalabalığa, denize açılan balıkçı tekneleri ve yat sahipleri de destek verdi. Etkinlikte meydana kurulan ekrandan, Sumud Filosu’na canlı bağlantı yapıldı. Etkinliğin sonunda çocuklar Filistin bayraklı kendi yaptıkları oyuncak tekneleri suya bıraktı.