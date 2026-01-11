Yeni Şafak
Kütahya beyaza büründü: Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

18:4611/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Kara yolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kütahya’da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, vatandaşlar yağışı sevinçle karşıladı. Kütahya-Tavşanlı kara yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı sürücüler yol kenarında beklemeyi tercih etti.

Kütahya şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar, güzel manzaralar oluştururken vatandaşlar yağışı sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının artarak devam etmesini temenni etti.

Öte yandan, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar refüje çarparak maddi hasarlı kazalara karıştı. Görüş mesafesinin azalması ve yolun tamamen beyaza bürünmesi nedeniyle birçok sürücü ilerlemekte güçlük çekti.

Kütahya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimler ile şehirlerarası yollarda trafik akışını yavaşlattı. Kütahya-Tavşanlı kara yolunun çeşitli noktalarında kar ve gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ya da direksiyon hâkimiyetini kaybeden bazı otomobiller yoldan çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kazalarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.


Bazı sürücüler beklemeyi tercih etti

Yoğun kar yağışı ve düşük görüş mesafesi nedeniyle risk almak istemeyen çok sayıda sürücü, araçlarını emniyet şeridine ve yol kenarındaki uygun alanlara çekerek beklemeye başladı. Kara yolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını bekleyen sürücüler, yolun güvenli hale gelmesinin ardından yola devam edeceklerini ifade etti.

Trafik ekipleri, Kütahya-Tavşanlı yolunu kullanacak sürücüleri kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarırken, aşırı hızdan ve ani fren yapmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Kara yolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.


