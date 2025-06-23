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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

23:5623/06/2025, Pazartesi
DHA
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Bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, Nezaket Yıldız (64) hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Örenköy kavşağında meydana geldi. Cihangir Orbay (60) idaresindeki 43 SN 962 plakalı otomobil, Örenköy'den ana yola çıkan Şerife Doymuş (49) yönetimindeki 26 SZ 376 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada savrularak hurdaya dönen 26 SZ 376 plakalı otomobilde bulunan yolculardan Nezaket Yıldız (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Şerife Doymuş, Kübra Doymuş (13) ile diğer otomobilin sürücüsü Cihangir Orbay ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Nezaket Yıldız'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Kübra Doymuş'un durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#Kütahya
#Trafik Kazası
#Vefat
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