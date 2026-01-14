Yeni Şafak
Kütahya'da otoparkın gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu

08:3414/01/2026, среда
AA
Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'da bir otoparkın gece bekçisi, iş yerinde ölü bulundu .Otoparka tırını bırakmaya gelen bir kişi, gece bekçisi Kadir Yılmaz'ı (58) iş yerinin ofis kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Fuatpaşa Mahallesi'ndeki otoparka tırını bırakmaya gelen bir kişi, gece bekçisi Kadir Yılmaz'ı (58) iş yerinin ofis kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.




