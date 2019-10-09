Gündem Kütahyanın Hisarcık ilçesinde son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti
KÜTAHYA

Kütahya haber: Hisarcık ilçesinde son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde son 4 yıl içerisinde hayatını kaybeden altıncı muhtar olan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan toprağa verildi. 67 yaşındaki Erkan'ın, 36 yıldan beri aralıksız muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
İsmail Erkan'ın cenaze namazı, Hisarcık İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından kıldırıldı.
İsmail Erkan'ın cenaze namazı, Hisarcık İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından kıldırıldı.

Akciğer ve böbrek kanserinden hayatını kaybeden, 36 yıldan beri aralıksız Alınören köyü muhtarlığı görevini yürüten 67 yaşındaki İsmail Erkan, İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Bu köye muhtar dayanmıyor: 5 ayda 5. muhtar
GÜNDEM
Bu köye muhtar dayanmıyor: 5 ayda 5. muhtar

6 muhtar hayatını kaybetti

İlçede 2015-2019 yılları arasında biri mahalle, 5'i köy muhtarı olmak üzere 48-75 yaşları arasında 6 muhtar çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetti.

15 Ekim 2015’te Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 2 Kasım 2015’te de Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü.

Rizeli muhtardan örnek davranış: Çocuklar için trafik polis gibi çalışıyor
HAYAT
Rizeli muhtardan örnek davranış: Çocuklar için trafik polis gibi çalışıyor

Akgül’den sonra 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından, 23 Mart 2018 tarihinde de Sefaköy Muhtarı Kazım Okan, Almanya’da kalp rahatsızlığından vefat ederken, 14 Nisan 2019 tarihinde Halifeler köyü eski muhtarı 48 yaşındaki Ali Can Kurt arazide ölü bulundu.

Son olarak ise kansere yenik düşen 67 yaşındaki Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan hayatını kaybetti.

ABD asla Ortadoğuda olmamalıydı

'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı'

​Trump'tan Suriye ile ilgili yeni paylaşım.
Takdir ediyoruz

Takdir ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den harekat görüşmesi.
İBBnin Çince kararına tepki çığ gibi

İBB'nin Çince kararına tepki çığ gibi

'Duraklardaki Çince yazıları biz söküyoruz İBB yeniden asıyor'.
Suriye dahil ilgili<br> ülkelere bildirim yapılacak

Suriye dahil ilgili
ülkelere bildirim yapılacak

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan harekat açıklaması.
Katili hakim karşısında

Katili hakim karşısında

​Emine Bulut kızının gözü önünce öldürülmüştü.
100 araçlık askeri konvoy sınırda

100 araçlık askeri konvoy sınırda

Çeşitli illerden komando ve zırhlı araçlar sevk edildi.
İntikaller<br>hazırlıklar sürüyor

İntikaller
hazırlıklar sürüyor

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan harekat açıklaması.
Suriye'de<br> gizemli uçak

Suriye'de
gizemli uçak

​Irak üzerinden geldi, Haseke bölgesinde defalarca tur attı.
Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar

Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar

​Halil İbrahim Camii'nde skandal görüntüler.
Pentagon'da harekat paniği

Pentagon'da harekat paniği

Uzmanlar yanıtladı: Suriye hava sahası kapalı mı?
Borçlarda<br>indirim yolu açıldı

Borçlarda
indirim yolu açıldı

​Bankalar 9 ay içinde 5 milyar liralık alacağını sattı.

Kızını alyansını satarak okutuyordu

Kızını alyansını satarak okutuyordu

2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını bekliyor.
Türkiye haklı

Türkiye haklı

Ruhani, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı yorumladı.
Çocuğum nerede?

Çocuğum nerede?

Doğu Türkistan'da cevabı alınamayan soru.
Her an yıkılabilir

Her an yıkılabilir

​Unkapanı Köprüsü alt geçidi çürümeye terk edildi, tehlike saçıyor.
Kış darbesi!

Kış darbesi!

Operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.