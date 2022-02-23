​Kütüphane Söyleşileri’nin konuğu Ankara Valisi Vasip Şahin oldu

Mamak Belediyesi’nin Şehitlik Uyanık Kütüphanesi’nde düzenli olarak gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri’nin konuğu olan Ankara Valisi Vasip Şahin, gençlere tecrübelerini hayatından da kesitler vererek aktardı. Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Valilik, Osmanlı’dan bu tarafa gelen bir mirasımız

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin, ilçeye 19 tane kütüphane kazandırarak kıymetli bir miras bıraktığı ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin, “Öncelikle çok güzel bir mekanda gençlerle bir arada olmaktan, onları bu sakin, güzel ve rahatlatıcı bir ortamda ders çalışırken görmekten mutluluk duydum” dedi. Programda valilik makamının gelişim süreçlerini de aktaran Şahin, “Valilik müessesesi de Osmanlı’dan günümüze gelen müesseselerden biri. Bu idareler de çoğunlukla merkeze, yani payitahtta bağlı olarak çalışmışlardır. Valilik müessesesi hatta kaymakamlık müessesesi, Osmanlı’dan bu tarafa gelen bir mirasımız ve oluşturduğumuz bir yapıdır” dedi. Program öğrencilerin Ankara Valisi Vasip Şahin hakkında merak ettikleri karşılıklı soru-cevap şeklinde sona erdi.