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Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdi

Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdi

04:526/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
AA
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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle devreye girdiğini bildirdi.

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından düşman füze ve İHA saldırılarına karşı koyulduğu belirtildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerince gerçekleştirilen önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Ordu açıklamasında, Kuveyt vatandaşlarından ve ülkedeki yabancılardan ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt’teki saldırının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldı

Kuveyt’te patlama seslerinin duyulmasının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Kuveyt’te patlama seslerinin duyulmasının Bahreyn'de de sirenlerin devreye girmesi üzerine Bahreynliler ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin haberlerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Kuveyt ordusu, yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdiğini duyurmuştu.

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