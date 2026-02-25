Kuzey Demiryolu’na dev finansman

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için küresel finans devleriyle devasa bir anlaşmaya imza atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin finansmanı için 6 büyük uluslararası kuruluşla 6,75 milyar dolarlık ön mutabakata varıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu vizyonuna duyulan küresel güvenin altını çizerek; Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ile el sıkıştıklarını belirtti.





2 HAVALİMANI İLK KEZ RAYLARDA BULUŞUYOR

Türkiye'nin 'Demir İpekyolu' vizyonunun en kritik halkası olarak görülen projenin sadece bir ulaşım hattı değil, stratejik bir koridor olduğunu vurgulayan Uraloğlu, güzergahın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı- Halkalı güzergahını kapsayan proje, Marmaray’ın Çayırova kesiminden başlayıp Çatalca’da yapımı süren Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı’na entegre olacak. Böylece İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ilk kez doğrudan demir yolu ile birbirine bağlanacak."





HEDEF YILDA 33 MİLYON YOLCU

125 kilometre uzunluğundaki hattın teknik kapasitesi dikkat çekiyor. Proje kapsamında toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek. Lojistikte yeni bir dönemin kapısını aralayacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek bu hat, Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılık kapasitemizi rekor seviyeye çıkaracak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz" dedi. Yapım ihalesi hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Uraloğlu, bu yıl içinde yer teslimi yapılarak inşaatın başlayacağını müjdeledi.



