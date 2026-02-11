Turizmde yatırım ülkesiyiz

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen TIF 2026-Turizm Yatırım Forumu, sektörün küresel ve yerel temsilcilerini bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyonun yeni yatırımlar, stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iş birlikleri için güçlü bir platform sunduğunu söyledi. Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2017’de dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8’inci sırada yer alırken 2024 itibarıyla 4’üncü sıraya yükseldiğini ifade etti.

REKOR RAKAMLAR BAŞARININ KANITI

Turizm gelirlerinde ise 2017’de 15’inci sırada bulunan Türkiye’nin 2024’te 7’nci sıraya çıktığını kaydeden Ersoy, "Geçen yıl, turizm gelirimiz 65 milyar 231 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. Bu rakam, 2017'ye kıyasla yüzde 109’luk artış anlamına geliyor. Söz konusu artış, nitelikli turizm ve yüksek katma değerli yatırım stratejimizin sonuçlarını göstermesi açısından çok önemli. Bölgesel değil, küresel ölçekte bir turizm ve yatırım ülkesi hâline geldiğimizi gösteriyor"

diye konuştu. Ersoy, verilerin Türk turizminin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte güçlü bir aktör dönüştüğü tespitini yaparak; bu sene için 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefini yineledi.

Foruma konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, KKTC'ye yapılan yatırımların stratejik önemine değindi. Ataoğlu, 'ADA Kıbrıs' projesiyle ve havayolları ile yapılan anlaşmalar sonucunda KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirtti.

2030’DA 120 MİLYAR DOLAR GELİR MÜMKÜN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç toplantıdaki konuşmasında, İstabul turizmine değindi. Avdagiç, küresel istatistikleri örnek vererek dünyadaki metropollere göre İstanbul'daki otel fiyatlarının ortalamanın altında olduğunu dile getirdi. Avdagiç, "Şehrimizi otel geliri anlamında daha yukarı çekecek politikaları üretme konusuna önem vermeliyiz" dedi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise, son üç yılda turizm sektörüne 2,2 milyar dolarlık kredi sağladıklarını aktardı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin de yeni hedeflere ilişkin şu bilgileri verdi: "2015'te 31.5 milyar dolar olan turizm gelirimiz, 2025 itibarıyla 65.2 milyar dolara ulaşmış, 10 yılda yüzde 107 büyüme göstermiş. Dernek olarak 'Dönüşüm Projesi' kapsamında yaptığımız modellemelerde, turizm gelirlerimizin bir dönüşüm programı ile birlikte 2030'da 120 milyar dolara erişeceğini tahmin ediyoruz."







