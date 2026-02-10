Zor olanı birlikte başardık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün gördüğümüz tablo şunu gösteriyor; eğer kararlı bir devlet aklı varsa, eğer milletine güvenen bir liderlik varsa, en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir. Biz hep birlikte bunu başardık. Biz zoru başardık” dedi. Bakan Kurum, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Asrın İnşası Güçlü Türkiye’nin İhya Vizyonu Paneli”nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ildeki 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini belirtti.

DÜNYAYA ÖRNEK PERFORMANS

Depremin ardından 15’inci günde temelleri attıklarını, 45’inci günde ilk konutları teslim ettiklerini anımsatan Kurum, saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini, bunun dünyada örneği olmadığını belirtti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim şehir anlayışımızda insan vardır, ahlak vardır, komşuluk vardır, merhamet vardır. Bizim için şehir, insanın ruhunu yormayan, hayatını kolaylaştıran, dayanışmayı büyüten bir yaşam alanıdır. Camisiyle, çarşısıyla, okulu ve meydanıyla, insanı merkeze alan bir hayatın adıdır. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık. ‘Şehirlerin kimliğidir’ dedik, meydanlar inşa ettik.”

2 MİLYON VATANDAŞIMIZIN GÜLEN YÜZÜYLE CEVAP VERDİK

Bakan Kurum, “asrın felaketi” sonrası, “asrın inşa” sürecinde de birçok zorlukla karşılaştıklarını ama kendilerini en çok yoran şeyin dezenformasyonlar olduğunu belirtti. Gelinen noktada tüm bu yalanlara, iftiralara yanıtı dimdik ayakta duran 455 bin konutla verdiklerini, bunun kolay olmadığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: “11 ilimizde imzasını attığımız meydanlarımız, çarşılarımız, tarihi eserlerimizle cevap verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzleriyle cevap verdik. Ama görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. Hâlâ da yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama bizim bu kadar emekçiyle gece gündüz çalıştığımız 455 bin konutu beğenmiyorlar.”

11 İLDE BİR ÇİVİ ÇAKMADINIZ

Kurum, CHP'ye yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını. Bugün bütün oradaki depremzede kardeşlerimize sorsanız, geçmişte yaşadığımız afetlerdeki vatandaşımıza gidip sorsanız faiz olmadığını hepsi size söyler. Ancak ısrarla, bile bile, milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor. 'Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz, sabit fiyatla olacak2 diyoruz, anlatıyoruz, duyuyorlar ama devam ediyorlar. Güya sonra çıkacak, 'Ben dedim de yaptılar' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey. Milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi bunlarla örtemezsiniz. Bizi 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız siz. Bu oyunlarınla da o enkazın altından çıkamayacaksınız. 11 ilde bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz.”







