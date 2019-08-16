Irak'ın kuzeyinde 13 hedef vuruldu

TSK'nın yurt içi güvenlik operasyonlarının yanı sıra sınırlarımızın ötesindeki terör operasyonları da tüm hızıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'na dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımda, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatlarında teröristlere ait 13 hedef vuruldu." bilgisi paylaşıldı.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2019