Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: Bir kişi yaralandı

Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: Bir kişi yaralandı

00:5026/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kaza sonrası ters duran araçtaki sürücü hafif yaralandı.
Kaza sonrası ters duran araçtaki sürücü hafif yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi.
İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Asiye W. (52) yönetimindeki FB-G-1453 Almanya plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Lastiği patlayan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Ters duran araçtaki sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Bursa
#Lastik
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç? UEFA Şampiyonlar Ligi sıralaması güncellendi