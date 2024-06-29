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Lastik botla ölüm yolculuğu: Çeşme açıklarında 59 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 18'i çocuk, 59 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

08:09 - 29/06/2024 Cumartesi
DHA
Çeşme açıklarında 59 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme açıklarında 59 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 27 Haziran saat 04.20'de bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta 13'ü çocuk 30 göçmeni yakaladı.


Aynı gün saat 23.00 sıralarında, Çeşme açıklarında 5'i çocuk 29 göçmen daha yakalandı.
Toplamda 59 göçmen kıyıya çıkartıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.




#İzmir
#Çeşme
#lastik bot
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