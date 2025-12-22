Yeni Şafak
Cemiyet dünyasını sarsan ölüm: 30 yaşındaki Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu

08:4022/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Leyla Mizrahi, Cemal Özgörkey'in yeğeni ve Özlem Adalı'nın kızıydı.

Cemiyet ve iş dünyasının önemli ailelerinden Özgörkey ailesi, 6 ay önce doğum yapan 30 yaşındaki Leyla Mizrahi'nin ölümü ile sarsıldı. İş adamı Cemal Özgörkey'in yeğeni olan Mizrahi, gece uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmir'in ve iş dünyasının köklü aileleri arasında yer alan Özgörkey ailesi, 30 yaşındaki Leyla Mizrahi'nin beklenmedik ölümü ile sarsıldı.


Leyla Mizrahi, Cemal Özgörkey'in yeğeni ve Özlem Adalı'nın kızıydı. 6 ay önce doğum yapmış ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti. Bilinen bir rahatsızlığı bulunmayan Leyla Mizrahi'nin uykuda meydana gelen ani ölümü aile arasında büyük üzüntüye sebep oldu.



SOSYETE HASTANEYE AKIN ETTİ

Acı olayı öğrenir öğrenmez neredeyse bütün sosyete, ölüm nedenini öğrenmek için cenazesinin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.


Leyla Mizrahi için verilen ölüm ilanında, "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi'yi kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun." denildi.


Leyla Mizrahi'nin cenaze namazı yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak. Leyla Mizrahi Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



