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EĞİTİM

LGS sınav soruları 2019 - LGS sonuçları ne zaman açıklanacak

LGS sona erdi: Sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Haber Merkezi AA
Sınava yetişmeye çalışan öğrenci.
Sınava yetişmeye çalışan öğrenci.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

Tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınav, iki bölüm halinde uygulandı.

  • Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Öğrenciler birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı.

DHA
Sınava giren bazı öğrenciler.

Sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilirken 40 soruluk sayısal alan testinden oluşan ikinci bölüm ise 80 dakika sürdü.

LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

İHA
Sınavda çocukları ter döken aileler, okul bahçelerinde evlatlarını bekledi.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı.

Sınava giren öğrenciler.

Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

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Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Kimliğini evde unutan çocuğa babası yetişti
OYNAT 00:39
Kimliğini evde unutan çocuğa babası yetişti
Türkiye geneli düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için nüfus cüzdanını evde unutan Berat Şalvan isimli öğrenci 30 dakika boyunca babasını çaresizce bekledi.


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