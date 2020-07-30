Lgs’de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım tören ile birlikte LGS’de ilk 250 dereceye girerek büyük bir başarı elde eden öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Öğrenciler ve velilerin katıldığı törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, LGS’nin yanı sıra önümüzdeki günlerde YKS’de de Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren 250 öğrenciye daha bisiklet hediye edeceklerini açıklşadı.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız” açıklamasını yapan Başkan Rasim Arı, “Gençler bizim her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız.” dedi.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de başarı gösteren tüm öğrencileri tebrik eden Arı: “Şehirde ilk 250 dereceye giren, kafasını sadece derslere ve ülkesinin, şehrinin gelişmesi için eğitimine veren yavrularımızı küçükte olsa ödüllendirmek lazımdı. Gönül isterdi ki bütün kardeşlerimize aynı hediyeyi verelim veya ilk 250’deki kardeşlerimize daha fazla hediye verelim ama çam sakızı çoban armağanı buydu elimizden gelen. Bu gençlere sahip çıktığımız müddetçe şehrimizin kalkınmasına sahip çıkıyoruz demektir. Çünkü bir gün bu ülkeyi, bu şehri yönetecek, bu şehrin istihdamına katkı sağlayacak ve bugünkü ağabeylerinin bulunduğu yere bu gençler gelecek. İnşaallah tüm yavrularımız arzu ettikleri okullara girerler. Hepsini iyi yerlerde görmek istiyoruz. Buradan söz veriyorum. Bu koltuk bize emanet edildiği ve halkımız teveccüh gösterip biz bu görevi yaptığımız sürece en fazla üzerine düşeceğimiz, sahip çıkacağımız, önlerini açacağımız bu şehrin gençleri olacak. Yeter ki gençlerimiz derslerine çalışsın, başarılı olsun bende bir ağabeyleri olarak eğitim hayatlarında karşılaşacakları her türlü sorunda elimden gelen bütün imkanları seferber edeyim. Eğitim hayatları sona erdikten sonra da bu şehrin gençlerin en büyük destekçisi ben olacak. “ diye konuştu.