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Gündem Lgsde ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
NEVŞEHİR

Lgs’de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’de Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

Haber Merkezi Diğer
NEVŞEHİR BELEDİYESİ
NEVŞEHİR BELEDİYESİ

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım tören ile birlikte LGS’de ilk 250 dereceye girerek büyük bir başarı elde eden öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Öğrenciler ve velilerin katıldığı törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, LGS’nin yanı sıra önümüzdeki günlerde YKS’de de Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren 250 öğrenciye daha bisiklet hediye edeceklerini açıklşadı.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız” açıklamasını yapan Başkan Rasim Arı, “Gençler bizim her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız.” dedi.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de başarı gösteren tüm öğrencileri tebrik eden Arı: “Şehirde ilk 250 dereceye giren, kafasını sadece derslere ve ülkesinin, şehrinin gelişmesi için eğitimine veren yavrularımızı küçükte olsa ödüllendirmek lazımdı. Gönül isterdi ki bütün kardeşlerimize aynı hediyeyi verelim veya ilk 250’deki kardeşlerimize daha fazla hediye verelim ama çam sakızı çoban armağanı buydu elimizden gelen. Bu gençlere sahip çıktığımız müddetçe şehrimizin kalkınmasına sahip çıkıyoruz demektir. Çünkü bir gün bu ülkeyi, bu şehri yönetecek, bu şehrin istihdamına katkı sağlayacak ve bugünkü ağabeylerinin bulunduğu yere bu gençler gelecek. İnşaallah tüm yavrularımız arzu ettikleri okullara girerler. Hepsini iyi yerlerde görmek istiyoruz. Buradan söz veriyorum. Bu koltuk bize emanet edildiği ve halkımız teveccüh gösterip biz bu görevi yaptığımız sürece en fazla üzerine düşeceğimiz, sahip çıkacağımız, önlerini açacağımız bu şehrin gençleri olacak. Yeter ki gençlerimiz derslerine çalışsın, başarılı olsun bende bir ağabeyleri olarak eğitim hayatlarında karşılaşacakları her türlü sorunda elimden gelen bütün imkanları seferber edeyim. Eğitim hayatları sona erdikten sonra da bu şehrin gençlerin en büyük destekçisi ben olacak. “ diye konuştu.

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Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı: Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada

Türkiye nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturan nüfusu en fazla olan beş büyükşehir belediye başkanının gençlere yönelik çalışmaları araştırma şirketi AREDA Survey tarafından yapılan 15 – 35 yaş aralığındaki 7 bin 622 gencin katıldığı araştırmayla oylandı. Başkanların gençlere yönelik hizmetlerinin yer aldığı araştırmaya göre, AK Partili Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 67.1 oranında not aldı. Gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetlerin değerlendirildiği ankette Aktaş’ı, yüzde 65 ile CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek izledi. Yapılan hizmetler açısından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 63.2 oranıyla başarılı bulunurken, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60.7 ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 60.4 oranında kaldı.

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