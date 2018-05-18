Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
GündemLiderler Yenikapıda
POLİTİKA

Liderler Yenikapı'da

Filistin'deki İsrail katliamını protesto etmek için yüzbinlerce vatandaş Yenikapı'ya akın etti. Miting için Bahçeli ile Destici de alana geldi.

Yeni Şafak
Yenikapı'da 'Zulme lanet Kudüs'e destek' mitingi düzenlendi.
Yenikapı'da 'Zulme lanet Kudüs'e destek' mitingi düzenlendi.

Yenikapı'daki " Zulme lanet Kudüs’e destek" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterden indikten sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte yürüyerek miting alanına geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile kürsüye çıkarak vatandaşları selamladı.

Erdoğan miting alanına gelmeden hemen önce ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,zirveye gelen İİT’ye üye ülkelerin temsilcileri ile vatandaşları el sallayarak selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli el ele tutuşarak vatandaşları tekrar selamladı.

Bahçeli ve Destici sohbet etti

Yenikapı Meydanı'nda büyük bir kalabalık Kudüs ve Filistinliler için bir araya gelirken mitinge destek vermek için gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bekleme salonunda sohbet etti.

Devlet Bahçeli - Mustafa Destici

İstanbul'da 10 saatlik uçuş yasağı
GÜNDEM
İstanbul'da 10 saatlik uçuş yasağı

Kudüs için İİT zirvesi başladı
GÜNDEM
Kudüs için İİT zirvesi başladı

Yeni bir destan için
GÜNDEM
Yeni bir destan için

Kudüs için ayağa kalk
GÜNDEM
Kudüs için ayağa kalk

Haydi Yenikapı’ya
GÜNDEM
Haydi Yenikapı’ya

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.