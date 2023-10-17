“Limak Enerji olarak, Hatay’ın Erzin ilçesi, Hürriyet mahallesi mevkiinde devreye alınacak GES için proje ortaklarımız GE Vernova ve İnojen Enerji şirketleriyle tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladık. Yaklaşık 130 milyon dolar tutarında yatırımını planladığımız projemiz ile yenilenebilir enerji yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Hedefimiz enerji sektöründeki yenilenebilir portföyümüzü daha da artırmak, yeşil enerji üretim kapasitemizi genişletmek ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak. Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili gündemin yanı sıra yaşanan afet sonrası Hatay ve çevresinde artan enerji ihtiyacını değerlendirdiğimizde bölgeye fayda sağlayacak ve moral verecek bir yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olan ülkemize ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bu anlayışla yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz”