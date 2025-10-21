Yeni Şafak
'Louvre soygunu dış güçlerin işi'

'Louvre soygunu dış güçlerin işi'

21/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Paris'teki Louvre Müzesi'nden paha biçilemez mücevherlerin çalındığı soygun, Fransa’da güvenlik açığı tartışmalarına sebep oluyor.
Fransa, dünyanın en büyük müzesi Louvre’daki soygunun şokunu yaşıyor. Savcı yük asansörüyle Apollon Galerisi’ne çıkıp 7 dakikada Napolyon dönemine ait paha biçilemeyen mücevherleri çalan hırsızların ‘yabancı güçler’le bağlantılı olabileceğini açıkladı. Müzede sadece 4 görevli olması ise güvenlik zaafı olarak yorumlanıyor.

Fransa, dünyanın en büyük müzesi Louvre'da yaşanan soygunun şokunu atlatmaya çalışıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, hırsızların müzeden “paha biçilemez” tarihi değere sahip bazı kraliyet mücevherlerini çaldığını açıkladı. Bu değerli koleksiyonların sergilendiği, birinci katta yer alan Apollon Galerisi'ne yük asansörüyle çıkan dört hırsız, kırdıkları pencereden içeri girdi. Ellerinde küçük bir testere vardı. Soygun yalnızca 7 dakika içinde gerçekleşti. Daha sonra aynı yoldan geri dönüp scooter ile kaçtılar. Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızların şiddet veya panik göstermeden profesyonelce hareket ettiklerini söyledi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soyguna ilişkin "örgütlü çete hırsızlığı ve suç işlemek için suç ortaklığı" kapsamında soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi. Soyguncuların henüz yakalanamaması kamuoyunda tepkileri de artırdı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

BFM TV'ye konuşan Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, soygunda yabancı güçlerin müdahalesi olabileceği ihtimalini dışlamadıklarını vurguladı. Kültür Bakanlığı, soygun anında güvenlik protokolünün uygulandığını söylese de Le Monde gazetesinin görüştüğü bir Louvre çalışanına göre bu galeri, artık altı görevli yerine yalnızca beş görevli tarafından korunuyordu. Üstelik 30 dakika süren ilk sabah molasında yalnızca dört görevli bulunuyordu. Soyguncuların tam olarak değişim saatinde harekete geçtiği ifade ediliyor. Kültür Bakanlığı tarafından yakın zamanda başlatılan bir "güvenlik planının" Louvre Müzesi'ni korumadığını hatırlatan İçişleri Bakanı, "Fransız müzelerinde büyük bir güvenlik açığı olduğunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

İLK VAKA DEĞİL

İçişleri Bakanlığı, son soygunda da çalınan parçalar arasında; Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'in takılarından sekiz safir ve 631 elmastan oluşan gerdanlık ile İmparatoriçe Eugenie'nin yaklaşık 2 bin elmastan oluşan tacının da olduğunu açıklandı. Hırsızlar, imparatoriçenin 1.354 elmas ve 56 zümrütten oluşan tacını ise yolda düşürdü. Mücevher hasarlı bir şekilde kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada yaptığı açıklamada soygunu "Fransa'nın tarihi mirasına yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi. Macron, bu yılın başlarında Louvre Müzesi için 800 milyon avroluk bir yenileme planı açıklamıştı.



