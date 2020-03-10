Gündem M4 mesaisi
ANKARA

M4 mesaisi

Moskova’daki ateşkes mutabakatı gereği İdlib’deki M4 karayolunda atılacak ortak devriye için çalışmalar başlıyor. Türkiye ve Rusya savunma heyetleri güvenli koridordaki işleyişin detaylarını bugün Ankara’da görüşmeye başlayacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

İdlib’de ateşkesi sağlayan ve Soçi mutabakatına ek protokol olarak imzalanan Moskova mutabakatı uyarınca M4 kara yolu kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Koridorda Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart’ta itibariyle başlatılacak. Devriye güzergahı; M4 kara yolunda Serakib’in 2 km batısındaki Trumba’dan başlayarak Ayn al Havr’a kadar olan hattı kapsıyor. Milli Savunma Bakanlığı, güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaları başlattı. Mutabakat uyarınca koridorun işleyişine dair ayrıntılar bugün Ankara’da başlatılacak iki ülke savunma heyetleri arasında kararlaştırılacak. Bu çalışmalar yine mutabakat uyarınca 7 günde tamamlanacak.

AYRINTILAR KARARLAŞTIRILACAK

M4 mevzilenmesi, İdlib’de yeni statüko kapsamında bir ilk adım olarak görülüyor. 12 km genişliğindeki güvenli koridorun tesisi için bölgeye yeni gözlem kuleleri inşa edilmesi bekleniyor. Görüşmelerde haritalar masaya yatırılacak; gözlem, gözetleme, kontrol sistemleri arazinin durumuna göre netleştirilecek. Güvenlik riski yoğun olarak görülen bölgelerde yola yakın ve uzak noktalarda kademeli kontrol sistemlerine gidilmesi bekleniyor. Bu alanlar arasında da devriyelerin başlangıç ve bitiş noktaları olan Trumba ve Ayn Al Havr bölgeleri öne çıkıyor. Rejim ve Suriyeli muhaliflerin sınır çizgisinde bulunan bu noktalar, olası provokatif girişimlere karşı en yoğun tedbirlerin alınmasını gerektiriyor.

15 MART’TA DEVRİYE BAŞLIYOR

Çalışmalarda, ortak devriyelerin yapısı, sıklığı, süresi, katılacak unsurların büyüklüğü, devriyelerin sağlıklı işlemesi için gerekli mekanizmalar, iki ülke askeri arasında koordinasyon, iletişim kanalları ve sisteminin tesisi gibi her türlü detay en ince ayrıntısına kadar çalışılacak. 15 Mart’ta devriyelerin başlamasıyla birlikte M4 karayolu doğal hattı üzerinden Türk ve Rus askerinin bölgedeki varlığı daha görünür hale gelecek. Daha önce gerek İdlib gözlem noktaları gerekse Fırat’ın doğusunda alınmış olan ortak devriye kararlarını sağlıklı bir şekilde işletmeyen Rusya’nın, büyük önem verdiği Lazkiye-Halep üzerinden Fırat’ın doğusuna ikmal hattını sağlayan M4 güvenli koridoru için devriye sistemini daha sağlıklı ve başarılı işletmesi bekleniyor.

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