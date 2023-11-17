Mahkemeden tuhaf karar: Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetle çekim yapanlar beraat ettirildi

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Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci ile taraf avukatları katıldı.
Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıklara savunmaları için söz verildi.
Cebeci, olay nedeniyle üzülen ve rencide olan herkesten özür diledi.
Kocatepe Camisi'ne proje için gittiklerini belirten Cebeci, "Bilal'i ortak arkadaşlarımız aracığıyla tanıdım. Amatör olarak moda çekimlerine manken olarak katılırım. Arkadaş ortamında Bilal ile karşılaştığımızda, adı geçen projeden bahsetti. Genel olarak İslam dininin bütünleştirici yapısını vurgulamak için böyle bir projeye başladığını söyledi. Ön yargıları olduğunu ve bunları kırmak amacıyla projeye giriştiğini söyledi. Beni de konu mankeni olarak kullanmak istediğini söyledi." dedi.
Bu fikre sıcak baktığını dile getiren Cebeci, şöyle devam etti:
"Dini aşağılama amacımız yoktu"
Sanık Kısa da depremden sonra Ankara'ya yerleştiğini, evinin Kocatepe Camisi'nin önünde olduğunu, bazen camiyi izlediğini, çekim yapma fikrinin de o anlarda aklına geldiğini anlattı.
Cebeci'nin kendine has bir giyim tarzı olduğunu, bunu da Kocatepe Camisi ile bağdaştırmak istediğini kaydeden Kısa, herkesin camiye gidebileceğini, caminin huzur bulunacak bir yer olduğunu anlatmak amacıyla böyle bir proje tasarladığını savundu.
Hazırlık çekimleri sırasında kimsenin kendilerini uyarmadığını ifade eden Kısa, savunmasını şöyle sürdürdü:
Avukat beyanının ardından esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların suç işlemek kastıyla hareket etmediklerini belirterek, Cebeci ve Kısa'nın beraatini istedi.
Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, Cebeci ve Kısa hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan dava açılmışsa da sanıkların suç işlemek amacıyla hareket etmediğini belirtti.
Cebeci ve Kısa, üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.