Mahkemeden tuhaf karar: Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetle çekim yapanlar beraat ettirildi

"Hazırlık çekimi için camiye gittik. Orada nasıl pozlar verileceği, hangi mekanların kullanılacağı konusunda görüşürken cemaatten veya güvenliklerden bir tepki almadık. Hazırlık çekimi aşamasında herkes bizi gördü ancak uyarı almadık. Asıl projeyi tamamlayacağımız gün, cuma namazından birkaç saat sonra gittik. Çekimleri gerçekleştirdik. Cemaat vardı, güvenlik vardı. Yine bir uyarı almadık. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bunları herkesin görebileceği şekilde yayınladık. Bizim amacımızı anlayan insanlar olumlu tepkiler verdi, ertesi gün bazı sayfaların yönlendirmesiyle çok fazla olumsuz şiddet içeren tepki aldık. Hiç bu şekilde tepkiler alacağımızı düşünmemiştik. Dini değerleri aşağılamak istemedik. İslam dininin kapsayıcı olduğuna değinmek istemiştik. Olayın buralara geleceğini düşünmemiştim. Bir suç amacıyla bulunmadım. Suç kastım yoktur. Tepkiler çoğalınca özür mesajı paylaştık ve fotoğrafları kaldırdık."