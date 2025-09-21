Makyaj yaşı 7’ye düştü

Prof. Dr. Ahmet Ayar, yüz boyaları gibi ürünlerin son yıllarda çocuklarda fazla kullanıldığına dikkati çekti. "Çizgi film karakterlerinin bazı simgelerinin deriye uygulanması son derece tehlikelidir. Bunların üretimiyle alakalı standartlar maalesef yoktur" uyarısında bulunan Ayar, şunları kaydetti: "Yapılan bilimsel araştırmalarda özellikle geçici çıkartma dediğimiz uygulamalarda alerjenler ve diğer kimyasallar yanında ağır metallerin de olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin dikkat etmesi, uzak durulması gerekmektedir. Ürün ham maddesi bakımından en riskli kesim, yüz boyamaları olarak kullanılan ürünler. Avrupa topluluğunun kozmetik üretim listesinde yer almamaktadır. Bu ürünler, kozmetik sınıfına girmekle birlikte üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmeyen ürünler. Kozmetik amaçla üretilmeyen bu ürünlerin onaylanması da denetlenmesi de normal kozmetik yönetmeliğiyle mümkün değildir."