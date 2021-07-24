Hekimhan'da Koronavirüs sıfırlandı



Sağlık Bakanlığı tarafından 10-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilçelerdeki vaka sayıları açıklamasına göre Malatya’da vaka sayıları gittikçe düşüyor.

Vaka oranları tablosunda en dikkat çeken oranlar ise Hekimhan ve komşusu Kuluncak ilçesinde görüldü. Hekimhan ilçesindeki vaka sayısı sıfır olurken, komşusu Kuluncak’ta ise yüzbinde 79.86 oranına yükseldi.

MALATYA'DA VAKALAR DÜŞÜYOR

Öte yandan, Malatya’daki vaka sayısı 12- 18 Haziran tarihleri arasında yüz binde 50,36 iken bu oran 19- 25 Haziran tarihleri arasında 43,29’a, 26 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında 41,31’e, 3 Temmuz- 9 Temmuz tarihlerinde yüz binde 32,00’ye ve 10- 16 Temmuz tarihlerinde ise yüz binde 27,51’e düştü.

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