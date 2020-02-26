Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Can kaybı olmadığı açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 02.03'te merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,41 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

#Deprem

Büyüklük : 4.9 (Mw)

Yer : Kale (Malatya)

Tarih-Saat : 26.02.2020, 02:03:36 TSİ

Enlem : 38.3316 N

Boylam : 38.7646 E

Derinlik : 10.41 km

Detay : https://t.co/ms6NxuGaP5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2020

Vali Baruş: Olumsuz bir durum söz konusu değil

Vali Aydın Baruş

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de belirtti.

İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir. — Aydın BARUŞ (@aydinbarus22) February 26, 2020

Malatyalılar geceyi sokakta geçiriyor

Malatyalılar deprem sonrası büyük korku yaşadı.

Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Kale ilçesi olan 4,9 şiddetindeki deprem sonrası Malatyalılar korku ile dışarı kaçtı. 24 Ocak’taki 6,8’lik Sivrice depreminin travmasını halen atlatamayan Malatyalılar, gece yarısı yaşanan deprem ile bir kez daha sokaklara çıktı.

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Çok sayıda vatandaş evlerinden kaçarak sokaklara dökülürken, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.





OYNAT 00:34 Deprem anında sürünerek dışarı çıktı Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme Malatya Sivas Caddesindeki özel bir spor ve fitness salonunda yakalanan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Deprem esnasında salonda yere düşen bir kadın sürünerek, dışarıya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından deprem anındaki panik saniye saniye görüntülendi. BiP'te paylaş

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