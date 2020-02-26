Gündem Malatyada 4,9 büyüklüğünde deprem Can kaybı olmadığı açıklandı
MALATYA

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Can kaybı olmadığı açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 02.03'te Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10,41 kilometre altında yaşandı. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığı belirtti. 24 Ocak’taki 6,8’lik Sivrice depremin etkisini halen atlatamayan Malatyalılar geceyi sokakta geçiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşanan deprem sonrası Malatya halkı geceyi sokakta geçiriyor.
Yaşanan deprem sonrası Malatya halkı geceyi sokakta geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 02.03'te merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,41 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Vali Baruş: Olumsuz bir durum söz konusu değil

Vali Aydın Baruş

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de belirtti.

Malatyalılar geceyi sokakta geçiriyor

Malatyalılar deprem sonrası büyük korku yaşadı.

Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Kale ilçesi olan 4,9 şiddetindeki deprem sonrası Malatyalılar korku ile dışarı kaçtı. 24 Ocak’taki 6,8’lik Sivrice depreminin travmasını halen atlatamayan Malatyalılar, gece yarısı yaşanan deprem ile bir kez daha sokaklara çıktı.

  • Çok sayıda vatandaş evlerinden kaçarak sokaklara dökülürken, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.


Deprem anında sürünerek dışarı çıktı
OYNAT 00:34
Deprem anında sürünerek dışarı çıktı
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme Malatya Sivas Caddesindeki özel bir spor ve fitness salonunda yakalanan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Deprem esnasında salonda yere düşen bir kadın sürünerek, dışarıya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından deprem anındaki panik saniye saniye görüntülendi.


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