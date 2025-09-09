Yeni Şafak
Malatya'da ahırda yangın çıktı: 10 büyükbaş hayvan telef oldu

19:129/09/2025, Salı
G: 9/09/2025, Salı
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Malatya Doğanşehir’de bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Malatya ve Kahramanmaraş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ahır yangınında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gövdeli Mahallesi'nde Haluk Şafak'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.


#Malatya
#Doğanşehir
#yangın
