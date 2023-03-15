Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te afetzedeler için inşa edilecek kalıcı konutların yapımına yönelik çalışmalar başladı. Bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin hanenin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan deprem bölgesindeki illerden Kilis'te, toplam 6 bin 608 binada bulunan 31 bin 904 bağımsız birimde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.