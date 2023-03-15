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Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam edilirken, yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar da sürüyor. Bu kapsamda Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 102'ye, tutuklananların sayısı 39'a yükseldi.

18:35 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. (Arşiv)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. (Arşiv)

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 102'ye, tutuklananların sayısı 39'a yükseldi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 102'si gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 47'si adli kontrol şartıyla, 16'sı ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 96 şüpheli gözaltına alınmış, 36 zanlı tutuklanmıştı.



#DEPREM
#Deprem Suçları Soruşturma Bürosu
#gözaltı
#Malatya
#Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
15 dakika önce
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Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
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