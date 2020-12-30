Malatya'da feci olay: Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü

Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Selda T. (38) ile kocası Mehmet T. (40) arasında tartışma çıktı.

Bu sırada eşi tarafından tabancayla başından ağır yaralanan Selda T, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA Selda T. hayatını kaybetti.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve "uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, ailenin korunması" suçlarından 38 suç kaydı bulunan Mehmet T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovan ile 2 uyuşturucu kullanımı için yapılmış aparat ele geçirdi.

DHA Mehmet T. tutuklandı.

Zanlı işlemler için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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