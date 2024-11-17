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Malatya'da kazaya müdahale ettikleri iki polise tır çarptı: Bir memur şehit

Malatya'da kazaya müdahale ettikleri iki polise tır çarptı: Bir memur şehit

20:3617/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
AA
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Malatya'da iki polis memuru, kaza yapan tırın altında kaldı.
Malatya'da iki polis memuru, kaza yapan tırın altında kaldı.

Malatya-Adıyaman karayolunda bir tır devrildi. Bu sırada olay yerine gelerek kazaya müdahale eden trafik ekiplerine başka bir tır çarptı. Feci kaza sonucu bir polis şehit olurken, bir polis de yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 L 3119 plakalı saman balyası yüklü tır,
Malatya-Adıyaman kara yolu
nun
Tatari mevkisi
nde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve
UMKE
ekipleri yönlendirildi.

Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.



#Malatya
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