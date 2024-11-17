Malatya'da kazaya müdahale ettikleri iki polise tır çarptı: Bir memur şehit

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
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