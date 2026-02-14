Yeni Şafak
Malatya'da sağanak: iş yerlerini su bastı taziye çadırı uçtu

Malatya'da sağanak: iş yerlerini su bastı taziye çadırı uçtu

00:3414/02/2026, Cumartesi
DHA
Malatya'da sarı kod uyarısı
Malatya'da sarı kod uyarısı

Malatya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle rüzgar etkisini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeni ile kurulan taziye çadırı yerinden söküldü.

Malatya'da akşam başlayıp ilerleyen saatlerde etkisini arttıran sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerlerini su bastı, taziye çadırı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun bir çok yerinde verilen sarı kod uyarısının ardından sağanak ve rüzgar Malatya'da da etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak ile birlikte rüzgar ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Doğanşehir ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İlçede belediye ekiplerinin ve vatandaşların yağmur suyunu tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeni ile kurulan taziye çadırı yerinden söküldü. Taziyede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.





