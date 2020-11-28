Malatya’daki 4,7 şiddetindeki depremin ardında 24 saatte 43 artçı deprem

Teknoloji

Instagram'ın açığını bulan iki Türk gencine şaşkına döndüren para teklifi!

İki lise öğrencisi Arda Kılıç ve Mert Ergün, sosyal paylaşım sitesi Instagram’ın iki adet güvenlik açığını bularak durumu Instagram’a bildirdi. Sosyal medya devinden buldukları güvenlik açığına karşı tatmin edici bir ödül bekleyen gençler gelen mesajla şaşkına döndüler. Instagram gençlere güvenlik açığıyla ilgili 50 dolar ödül teklif ederken, iki genç ise ödülü komik bularak 10 bin dolar istedi. Gençlerin teklifine sosyal medya devinden cevap henüz gelmedi.