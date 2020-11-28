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Gündem Malatyadaki 4,7 şiddetindeki depremin ardında 24 saatte 43 artçı deprem
MALATYA

Malatya’daki 4,7 şiddetindeki depremin ardında 24 saatte 43 artçı deprem

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya’nın Pütürge ilçesinde 27 Kasım günü saat 11,27’de 4,7 şiddetindeki deprem meydana gelmişti. Dünkü depremin üzerinden 24 saat geçerken 43 artçı deprem daha yaşandı.

Haber Merkezi İHA
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’da 4 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ev de hasar görmüştü.
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’da 4 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ev de hasar görmüştü.

Malatya’da dün meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremin üzerinden 24 saat geçerken, bu sürede 43 artçı deprem daha yaşandı.

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem
GÜNDEM
Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya’nın Pütürge ilçesinde 27 Kasım günü saat 11,27’de 4,7 şiddetindeki deprem meydana gelmişti. Deprem sonrasında ölen ve yaralanan olmazken, bazı evlerde çatlaklar oluştuğu görülmüştü. Depremin üzerinden 24 saat geçerken, bu sürede AFAD verilerine göre 3,1 şiddeti ile 1,1 şiddeti arasında 43 artçı deprem daha yaşandı.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’da 4 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ev de hasar görmüştü.

Malatya'da deprem üstüne deprem
GÜNDEM
Malatya'da deprem üstüne deprem
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