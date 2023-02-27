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Malatya'daki deprem sonrası uyarı: Bir yıl sürecek hasarlı binalardan uzak durun

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, artçı depremlerin bir yıl kadar devam edeceğini belirterek hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı. 

14:08 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin devam edeceğini belirterek hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı. 


'1 yıla varacak surette devam edeceğini söylemiştik'

Prof. Dr. Haluk Özener, "Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7.7 ve 7.6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor" dedi. Öte yandan depremin ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'ni arayarak deprem hakkında bilgi talep etti.



#Boğaziçi Üniversitesi
#Kandilli Rasathanesi
#Deprem
#Malatya
1 saat önce
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Malatya'daki deprem sonrası uyarı: Bir yıl sürecek hasarlı binalardan uzak durun
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