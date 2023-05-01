Malatya’nın suyunda riskli bir durum yok

Memleketi Malatya’ya inceleme ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunmak üzere gelen İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert’i ziyaret etti. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Şehrimizin en önemli değerlerinden, bilim insanı Prof. Dr. Cumali Kınacı hocamız bugün bizi ziyaret etti. Hocamızın su depolama alanları ve suyumuzda yaptığı testlerde suyun temiz çıkması bizi çok rahatlattı” diye konuştu.