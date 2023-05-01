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Malatya’nın suyunda riskli bir durum yok

04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Prof. Dr. Cumali Kınacı, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’i ziyaret etti.

Prof. Dr. Cumali Kınacı, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’i ziyaret etti.

Memleketi Malatya’ya inceleme ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunmak üzere gelen İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert’i ziyaret etti. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Şehrimizin en önemli değerlerinden, bilim insanı Prof. Dr. Cumali Kınacı hocamız bugün bizi ziyaret etti. Hocamızın su depolama alanları ve suyumuzda yaptığı testlerde suyun temiz çıkması bizi çok rahatlattı” diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Üniversitesi Rektörü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Malatya’nın suyu aslında riskli bir su değil, kaynak suyu. Fakat biliyorsunuz Yeşilyurt’taki dağların altından çıktığı için oradaki jeolojik bir hareket suyun bulanmasına yol açıyor. Analiz sonuçlarına göre risk yok. Sadece suya toprak karışıyor. O da bir süre sonra kendiliğinden yok olacaktır” dedi.



#İstanbul Teknik Üniversitesi
#Deprem
#MASKİ
#KKTC
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