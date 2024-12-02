Maltepe E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir midibüs yan yattı. Midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.
Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.