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Maltepe'de feci kaza: Servis midibüsü devrildi, ölü ve yaralılar var

Maltepe'de feci kaza: Servis midibüsü devrildi, ölü ve yaralılar var

11:552/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
DHA
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Kartal istikameti trafiğe kapatıldı.
Kartal istikameti trafiğe kapatıldı.

Maltepe D-100 Karayolu'nda servis midibüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kartal istikameti trafiğe kapatıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Maltepe E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir midibüs yan yattı. Midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.

Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.


Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.



#Maltepe
#İstanbul
#trafik kazası

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