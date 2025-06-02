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Maltepe'de kadın sürücüye saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Maltepe'de kadın sürücüye saldıran 2 şüpheli tutuklandı

14:292/06/2025, lundi
IHA
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Maltepe'de kadın sürücüye saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de kadın sürücüye saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Maltepe'de yanında çocukları bulunan kadın sürücüyle tartışan ve telefonunu kırarak darp eden 2 şüpheli tutuklandı.

Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya basarak el kol hareketleri yapmıştı. Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına gelen şahıs, bağırmaya ve hakaret etmeye başlamıştı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlatmıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.


Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, araç içerisinde bulunan B.Y. ve A.T.'nin başka bir araç içerisinde yaşı küçük çocukları ile beraber bulunan E.T. isimli kadınla trafikte tartıştıklarını, tartışmanın büyümesiyle B.Y. ile A.T.'nin E.T. isimli kadının telefonunu alıp kırdıklarını ve darp ettiklerini belirledi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen B.Y. ve A.T. tutuklandı.



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