Maltepe'de kadın sürücüye saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, araç içerisinde bulunan B.Y. ve A.T.'nin başka bir araç içerisinde yaşı küçük çocukları ile beraber bulunan E.T. isimli kadınla trafikte tartıştıklarını, tartışmanın büyümesiyle B.Y. ile A.T.'nin E.T. isimli kadının telefonunu alıp kırdıklarını ve darp ettiklerini belirledi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.